Vaccinaties tegen corona gaan van start, maar wat kan je doen als je een heilige schrik hebt voor naalden?

In haar praktijk in Turnhout en Antwerpen maakt Verwaest gebruik van EMDR, een wetenschappelijke manier om trauma's te verwerken. "We gaan op zoek naar het trauma", legt Verwaest uit. "Sommige mensen weten waar het trauma vandaan komt: een dokter die tien keer in een arm heeft moeten prikken en toen is de angst ontstaan."



"In andere gevallen weten mensen niet waar de naaldenfobie vandaan komt. Dan vertrekken we vanuit een gevoel en laten we de geest - het onbewuste - zoeken naar momenten waarop de angst voor het eerst is ontstaan. Soms is dat iets van heel lang geleden, in de kindertijd. Dan zijn er verschillende opties. Mijn cliënt moet dan bijvoorbeeld mijn vingers volgen, en door die afleiding komt het proces van traumaverwerking op gang."