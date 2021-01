Ook vaccinatiecentra op komst in Menen en Wevelgem: "Mensen bieden zich spontaan aan om te komen helpen"

Er raken steeds meer plekken bekend waar de vaccinatiecentra in West-Vlaanderen zullen komen: het Boudewijn Seapark in Brugge, 't Kursaal in Oostende en Kortrijk XPO waren eerder al bekend.

Park Ter Walle is een nieuwe zaal in Menen met veel parkeerplaatsen, openbaar vervoer en fietsenstallingen. Burgemeester van Menen Eddy Lust (Open VLD) is ervan overtuigd dat ze in iets meer dan een maand iedereen kunnen vaccineren. “Maar dan wel als we maximaal kunnen inzetten. Met 4 lijnen kunnen we dan 350 mensen per uur vaccineren.”