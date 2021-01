Ook vaccinatiecentra Willebroek, Bornem en Puurs-Sint-Amands bekend

Sporthal Binder in Puurs-Sint-Amands is op dit moment nog leeg. Er komen vaccinatielijnen maar ook een plaats om de administratie in orde te brengen en een rustplek. "Na de vaccinatie moeten we mensen even observeren om te zien of er geen bijwerkingen zijn. In uitzonderlijke gevallen kunnen mensen allergisch reageren. Die kans is bij dit vaccin zeer klein: 1 op 1 miljoen."

"Er is nog veel werk aan de winkel om hier een vaccinatiecentrum in te richten maar dat zal wel lukken", maakt Morel zich sterk.