Meldpunt voor vrijwilligers in vaccinatiecentra, ex-verpleegkundige Kristin meldt zich: "We willen iets doen"

“Veel mensen zullen zeker iets kunnen betekenen”, is het antwoord van Michiel Van Lysebetten. Hij is in de eerstelijnszone Gent verantwoordelijk voor het vaccinatiecentrum. “Ik vind het fantastisch dat Kristin en zo veel andere mensen zich bereid verklaren om te helpen in de vaccinatiecentra. En ze zullen dat zeker kunnen doen. We zijn op zoek naar mensen mét medisch profiel, om mee te helpen bij de vaccinaties. Maar we zullen ook vrijwilligers nodig hebben zonder medische ervaring, bijvoorbeeld om de mensen op te vangen als ze in het vaccinatiecentrum aankomen. Net daarom hebben we samen met de andere Oost-Vlaamse eerstelijnszones een meldpunt gemaakt: een website waar mensen kunnen aangeven hoe ze willen en kunnen helpen, en in welke regio. We zullen zeker tot in de zomer vrijwilligers nodig hebben. Dus we hopen dat mensen zich voor een zekere periode willen en kunnen engageren.”