Waarom het tuchtvonnis voor Kaat Bollen zo problematisch is voor vrouwen

Als we toelaten dat collega’s, werkgevers, beroepsorganisaties of deontologische organen een waardeoordeel vellen over hoe we er in onze vrije tijd uitzien en hoe we ons uiten, dan lopen we het gevaar dat we ons uiterlijk, persoonlijkheid en gedrag nog verder gaan censureren dan dat dit vaak nu al het geval is om in te passen in de restrictieve rollen en verwachtingspatronen die de maatschappij ons oplegt op basis van geslacht, gender, geaardheid, leeftijd, ras,… Anno 2021 wordt het tijd dat we losbreken uit deze stringente eisen die de maatschappij aan ons oplegt en dat we op onze beurt van de maatschappij gaan eisen dat zij ons, zolang we daarbij geen wetten overtreden, toelaat om in onze eigen tijd te zijn wie we willen zijn en te doen wat we willen doen. Al dan niet met decolleté.