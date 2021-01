Grote hallen worden vaccinatiecentra, maar wat als sport en cultuur groen licht krijgen voor vaccinatie rond is?

Het wordt steeds duidelijker waar er vaccinatiecentra komen: voornamelijk in sporthallen, evenementenhallen en culturele centra. Maar wat als er versoepelingen komen voor sportactiviteiten en evenementen, op een moment dat de vaccinatie nog volop bezig is? “Dan moeten we op zoek naar alternatieve locaties voor de evenementen", vindt burgemeester Jan Vermeulen (CD&V) van Deinze. De Brielpoort in Deinze is tot eind oktober omgevormd tot vaccinatiecentrum, in die periode zullen er in de Brielpoort geen evenementen kunnen plaatsvinden.