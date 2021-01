Burgemeester van een van de kleinste gemeenten eist eigen vaccinatiecentrum: “In 5 uur tijd kunnen wij dat zelf klaren”

Vrijdag beslist de Vlaamse regering waar de 120 vaccinatiecentra zullen komen. Tussen burgemeesters van verschillende gemeenten ontstaan daar meer en meer discussies over. Aan de Oostkust is er een strijd tussen Knokke-Heist en Blankenberge. Spiere-Helkijn wil het graag helemaal zelf in handen nemen.

Walraet ziet meerdere redenen daarvoor. “De afstand is al zeer demotiverend”, begint hij zijn betoog. “Wij zouden ingedeeld worden in de eerstelijnszone van Waregem. Dat is 40 minuten rijden met de auto voor ons. Sterker nog, daarvoor moet je door Kortrijk waar ook een centrum is. Dat is dus al erg tegenstrijdig.”