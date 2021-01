Podiumbouwer Stageco staat klaar om te helpen bij opbouw vaccinatiecentra: “Hebben toch weinig om handen”

“Voorbereiden voor de zomer is wat vroeg, we weten nog niet wat er gaat komen”, zegt Tom. “Of er festivals zullen zijn, kan je best vragen aan de organisatoren. Wij hebben sowieso twee maanden nodig om de podia voor te bereiden. Het zal van de vaccinaties afhangen of er al dan niet massa’s kunnen samen komen in een omgeving zonder “social distancing”. Anders is het bijna onmogelijk om die grote evenementen te organiseren op een rendabele manier.”

“We hopen voor 2021 toch op een aantal zaken, niet massaal, maar toch. Voor 2022 denken we dat er een gigantische inhaalbeweging zal komen. Zeer druk, té druk zodat we moeten bij investeren in extra materiaal om te kunnen volgen.”