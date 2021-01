Politie achtervolgt auto door Malle en Brecht, bestuurder heeft lachgas en gebruikte ballonnen in de koffer

Gisternamiddag liep de man in de kijker omdat hij auto's op een erg agressieve manier inhaalde op de Antwerpsesteenweg in Malle. Toen de lokale politie Voorkempen hem wilde inrekenen, vluchtte hij tegen hoge snelheid weg. Daarop zette de politie de achtervolging in maar de bestuurder bleef andere auto's op een gevaarlijke manier inhalen. Daarbij werden snelheden van 180 km/uur gehaald.

De politie verloor de auto even uit het oog, maar enkele minuten later kreeg ze de auto weer in het vizier in Klein Veerle, in Brecht. Kort daarop crashte de bestuurder tegen een verlichtingspaal langs de Mallebaan.

De man bleef ongedeerd, maar hij had geen geldig rijbewijs en in de koffer vond de politie een fles lachgas. “Het was duidelijk dat hij het lachgas bij zich had om te inhaleren via ballonnen, om zo in een roes te geraken”, zegt woordvoerster Greet Wouters van politiezone Voorkempen. “Bij nazicht bleek dat deze man enkele dagen eerder ook al eens betrapt werd door onze ploegen op het bezit van lachgas in de auto. Hij krijgt opnieuw een GAS-pv.”



Bovendien krijgt hij ook nog drie pv's voor weerspannigheid en verschillende verkeersinbreuken. Hij draait ook op voor de schade aan zijn auto, die bleek gehuurd, en de verlichtingspaal.