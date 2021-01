KLAAR: Wie is Kamala Harris?

De dagen van Donald Trump in het Witte Huis in Washington zijn nu echt geteld. Op 20 januari neemt Joe Biden zijn intrek in de presidentswoning. En op dat moment verhuist Kamala Harris naar haar ambtswoning, enkele kilometers verderop. Harris wordt de nieuwe vice-president, en wat voor één! Ze wordt de allereerste vrouwelijke vice-president ooit in de Verenigde Staten én de allereerste vice-president met zwarte roots. Een vrouw die geschiedenis schrijft nog voor ze echt goed aan haar nieuwe taak begint. Benieuwd naar wie Kamala Harris eigenlijk is? In deze KLAAR kom je ‘t te weten.