Betoging voor 23-jarige die stierf na arrestatie in Brussel loopt uit de hand: politie zet waterkanon in

De protestactie voor de 23-jarige Ibrahima aan het Brusselse noordstation is uit de hand gelopen. De actievoerders wilden gerechtigheid en opheldering over hoe de man vorig weekend om het leven kwam na zijn arrestatie. Het oorspronkelijk protest begon rustig maar rond halfvijf begonnen sommigen met projectielen te gooien naar de politie. Het is nog onduidelijk of er een link is tussen de dood van Ibrahima en zijn arrestatie.