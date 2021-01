REO-veiling in Roeselare start met sneltesten voor essentiële bedrijven

Essentiële bedrijven krijgen voortaan sneltesten van de Vlaamse regering. Die kunnen ze gebruiken om werknemers te testen die een hoogrisicocontact hadden, maar die wel onmisbaar zijn voor de werking en absoluut niet kunnen telewerken. Minister Crevits: "Dit is enkel voor essentiële sectoren zoals voeding of elektriciteit. In een eerste fase zijn 40.000 testen beschikbaar voor 20.000 werknemers bij een 50-tal bedrijven. Op die manier behouden we de continuïteit van de activiteit en bewaken we de gezondheid van de medewerkers."