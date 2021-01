Royals: Camilla lanceert onlineboekenclub en warme herinneringen aan koningin Elisabeth van België

De hertogin van Cornwall en vrouw van de Britse kroonprins Charles, Camilla Parker Bowles, heeft op Instagram een boekenclub gelanceerd. Ze deelde alvast vier favoriete boekentitels: "The mirror & the light" van Hilary Mantel, "Where the crawdads sing" van Delia Owens, "Restless" van William Boyd en "The architect's apprentice" van Elif Shafak. Camilla is een boekenwurm en hoopt dat anderen haar voorbeeld zullen volgen.

"Je kan ontsnappen, je kan reizen, je kan lachen, je kan huilen. Elke menselijke emotie zit in een boek", moedigt ze aan in de bijhorende video (zie hieronder). De komende weken gaat Camilla dieper in op de boeken die ze koos en zal ze in gesprek gaan met de auteurs.