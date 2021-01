New Horizons beantwoordt vraag hoe donker ruimte is (en hoeveel niet-bevestigde sterrenstelsels er zijn)

Nieuwe metingen van die zwakke achtergrondgloed tonen aan dat er minder niet waargenomen sterrenstelsels zijn dan uit een aantal theoretische studies naar voren was gekomen. Het zijn er 'slechts' honderden miljarden in plaats van 2 biljoen zoals eerder gedacht werd.

"Dat is een belangrijk getal om te weten - hoe veel sterrenstelsels zijn er?" zei Marc Postman van, het Space Telescope Science Institute in Baltimore, een van de hoofdauteurs van de studie. "We zien eenvoudigweg niet het licht van 2 biljoen sterrenstelsels."

De eerdere schatting van 2 biljoen was geëxtrapoleerd van 'very deep' waarnemingen van de hemel door de Hubble ruimtetelescoop van de NASA. Astronomen tellen dan alles wat zichtbaar is in zo'n 'deep field' van de Hubble - een opname van een klein deel van de hemel - en vermenigvuldigen dat dan om de totale oppervlakte van de hemel te bereiken, en zo het totale aantal zichtbare sterrenstelsels in te schatten.

Vervolgens vertrouwt men op wiskundige modellen om te schatten hoeveel sterrenstelsels er te zwak en klein waren om door de Hubble te worden waargenomen. Het team kwam tot de conclusie dat de Hubble niet in staat was om 90 procent van de sterrenstelsels in het universum waar te nemen in zichtbaar licht en zo kwam men tot het aantal van 2 biljoen niet direct waargenomen sterrenstelsels.

De nieuwe bevindingen, op basis van metingen van het New Horizons ruimtetuig dat zeer ver van de aarde is gereisd, komen tot een veel lager aantal. "Neem al de sterrenstelsels die de Hubble kan zien, verdubbel dat aantal en dat is wat we zien - maar niets meer", zei Tod Lauer van het NOIRLab van de National Science Foundation, een andere hoofdauteur van de studie.

De resultaten van de studie zijn vandaag voorgesteld op een bijeenkomst van de American Astronomical Society.