Rusthuisdief moet van de Gentse rechter 5 jaar de cel in

De man stond terecht voor een hele reeks incidenten, ook voor feiten van 10 jaar geleden. Hij ging telkens op dezelfde manier te werk: hij drong onopgemerkt het gebouw binnen en keek welke kamers al dan niet op slot waren. Als hij in de kamer was, ging hij met van alles aan de haal. Zo kon hij wegvluchten met portefeuilles, geld en juwelen.

De man stond niet alleen terecht voor de diefstallen, maar ook voor aanranding van de eerbaarheid. Zo viel hij enkele vrouwen ook fysiek lastig. De rechter van de correctionele rechtbank heeft hem nu vijf jaar cel opgelegd. De dader had al een strafblad. Hij heeft nu 30 dagen de tijd om te beslissen of hij in beroep gaat.