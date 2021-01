Sluikstorters Vilvoorde riskeren celstraf en boete van 8.000 euro

In de Grensstraat in Vilvoorde is maandenlang huisvuil gedumpt. Vier Roemenen worden verdacht van het sluikstorten, zij riskeren een celstraf. Afvalintercommunale Incovo die de afvalophaling doet in Vilvoorde, is blij dat het sluikstorten bestraft wordt. Incovo heeft een groot netwerk aan vrijwilligers die sluikafval opruimen. En dit soort herhaaldelijk dumpen van afval, doet vrijwilligers afhaken.