Solvay schrapt 101 jobs in Neder-over-Heembeek

Solvay heeft zwaar te lijden onder de crisis in de luchtvaartsector. Door de coronacrisis worden er veel minder nieuwe vliegtuigen besteld. En Solvay is een belangrijke leverancier van lichtgewichtmaterialen voor de vleugels en de rompen van onder meer Boeing en Airbus. In die afdeling zijn eerder dit jaar al 570 banen geschrapt, in fabrieken in het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten.