Stad Leuven richt Brabanthal in als centraal vaccinatiecentrum: "Goed voor 4.000 vaccinaties per dag"

"We zullen tot zo'n 4.000 vaccinaties per dag kunnen uitvoeren, en dat is veel meer dan dat er nu wordt vooropgesteld. Dus qua capaciteit is dat geen enkel probleem, die locatie kan dat aan. En voor mensen die minder te been zijn, daar hebben we andere oplossingen voor", gaat Ridouani verder. Om dat allemaal mogelijk te maken, hebben zich al honderden mensen uit de zorgsector zich aangemeld. De stad werkt daarvoor verder samen met huisartsen, de ziekenhuizen, de zorg- en welzijnssector, Zorgzaam Leuven, en de KU Leuven.