Strandbloemen verkopen is erkend als immaterieel erfgoed: "Unieke traditie aan onze kust, bestaat niet in het buitenland"

"Het is belangrijk dat de traditie kan worden voortgezet omdat de kinderen er heel veel van leren", zegt Triene Vandenbussche van VZW Kusterfgoed: "De kinderen leren hierbij heel wat skills. Zo raken ze niet alleen bedreven in verkooptechnieken en prijssetting, maar leren ze ook communiceren met kinderen die een andere taal spreken. De strandbloemenverkoop is dus niet alleen een traditie die de verschillende generaties binnen een familie verbindt, maar die ook kinderen van verschillende achtergronden samenbrengt."

Dankzij de aanvraag van Kusterfgoed, krijgt deze traditie een plaats op de Inventaris Vlaanderen van het Immaterieel Cultureel Erfgoed. Daarop staat bijvoorbeeld ook het garnaalvissen met paarden in Oostduinkerke of de Last Post in Ieper.