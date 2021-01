Hoeilaart zoekt 20 inwoners die het verkeer mee willen helpen meten via telraamsensoren

Telraam is een systeem waarbij een camera aan een raam meet hoeveel fietsers, voetgangers, en voertuigen er in een bepaalde straat passeren.

"We willen een beter zich krijgen op waar er veel autoverkeer passeert, en waar er veel gefietst en gewandeld wordt, om dan een aantal ideale fiets- en wandelroutes te bepalen. Maar ook om een aantal maatregelen te kunnen nemen tegen sluipverkeer", zegt schepen van Mobiliteit, Pieter Muyldermans (PRO-Hoeilaart). In de periode voor corona, had het verkeer in Hoeilaart vaak te maken met sluipverkeer door de woonwijken: "We liggen dicht bij Brussel en tussen de E411 en de Ring, en als het daar vastloopt, krijgen we toch wat sluipverkeer te verwerken" zegt Muyldermans.