Ternat geeft negatief advies voor bouw van twee windturbines

De gemeente Ternat is gekant tegen de bouw van twee windturbines door energieleverancier ENGIE op de industriezone aan de Assesteenweg. Eén van de twee turbines zou te dicht bij woningen staan. Ternat geeft daarom een negatief advies. Het is de provincie Vlaams-Brabant die uiteindelijk moet beslissen over het toekennen van een vergunning.