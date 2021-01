"Je staat in de startblokken, het pistool gaat af, maar je blijft steken": trans personen getuigen over lange wachtlijsten

Vorig jaar hebben zich 646 mensen aangemeld bij het Centrum voor Seksuologie & Gender van het Universitair Ziekenhuis van Gent. Dat is een record. Het centrum is de enige plek in Vlaanderen waar trans personen terecht kunnen voor het volledige traject van eerste gesprek tot eventueel operatie en behandeling. Maar omdat er zoveel aanmeldingen zijn, is er een lange wachtlijst ontstaan die het centrum nauwelijks aan kan.



Amar Simon is 47 en een non-binair persoon. Dat is iemand die zich niet thuisvoelt in de binaire gendercategorieën man of vrouw en zich beter voelt bij een andere, niet-binaire, genderidentiteit. Dit uit zich soms in de genderexpressie, door mannelijke en vrouwelijke kenmerken te combineren of net te verwerpen. Amar Simon identificeert zich als trans man en staat al 13 maanden op de wachtlijst in Gent.



Toen Amar Simon na lang wikken en wegen besloot een afspraak te maken, moest die een bittere pil slikken. Amar Simon zou minstens een jaar moeten wachten op een eerste afspraak: "Het is alsof je in de startblokken staat, het pistool gaat af en je blijft gewoon steken" (lees verder onder video):