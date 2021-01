Gewapende en drieste overval in kippenslachterij in Ruien: 2 mensen gewond 

Dinsdagavond zijn 5 mannen binnengevallen in een kippenslachterij. In de slachterij waren 4 mensen aanwezig, 2 van hen raakten bij de overval gewond. De overvallers droegen overalls en hadden bivakmutsen op. Ze hadden wapens bij zich en bedreigden er de eigenaar en zijn zoon mee. De 2 slachtoffers werden ook vastgebonden, en werden later door de politie bevrijd. Ze kwamen er met de schrik en lichte verwondingen vanaf.

De overvallers waren op zoek naar geld. Het is niet duidelijk of ze buit hebben gemaakt.