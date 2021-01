Uitbraak in Sint-Trudoziekenhuis in Sint-Truiden: "Besmettingen die zich zo snel verspreiden zijn nieuw voor ons"

Er zijn op drie afdelingen besmettingen vastgesteld zowel bij patiënten als bij personeel. En dat ondanks alle strikte maatregelen die al genomen waren om de verspreiding van het virus tegen te gaan. De eerste besmettingen werden vastgesteld op de twee geriatrische afdelingen. Nu zijn er ook besmettingen vastgesteld op de afdeling neuro-cardio. Na het testen bleken daar 10 van de 24 personeelsleden en 13 patiënten van die afdeling besmet. Het is nog niet duidelijk om welke variant het gaat, dat wordt nu onderzocht. Maar de snelheid waarmee het virus zich verspreidde, is nieuw, zegt Miet Driesen van het Sint-Trudoziekenhuis. "We hebben meteen na de vaststelling van de besmettingen de stalen naar verschillende labo's gestuurd voor verder onderzoek maar we wachten nog op de resultaten.