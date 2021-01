Vaccinatiecentra Waasland Noord-Oost komen in oude sporthal Beveren en GC de Route in Sint-Gillis-Waas

Er komen 2 vaccinatiecentra in de regio Waasland Noord-Oost. In de centra kunnen de inwoners van Beveren, Kruibeke, Sint-Gillis-Waas, Stekene en Zwijndrecht terecht voor het vaccin tegen het coronavirus. Er komt een centrum in de oude sporthal van Beveren en een tweede in gemeenschaps­centrum ‘de Route’ in Sint-Gillis-Waas.