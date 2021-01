Vaccinatiecentrum op site De Zwaan voor inwoners Mol, Balen, Dessel en Retie

Het grote voordeel van een tent is volgens de burgemeester ook de flexibiliteit. "We kunnen de stromen van binnen- en buitengaande mensen goed regelen. In de tent kunnen we 8 lijnen draaien, dat is de capaciteit van twee vaccinatiecentra. Als er genoeg vaccins beschikbaar zijn, kunnen er 1.900 mensen per dag worden ingeënt." In de tent wordt de hoeveelheid CO2 voortdurend gemonitord.

Het vaccinatiecentrum in Mol moet op 1 februari klaar zijn.