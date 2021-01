Vaccinatieteller, 60 à 120 vaccinatiecentra, persoonlijke uitnodigingen per brief: zo wil Vlaanderen vaccineren

Volgens Jambon is het de bedoeling dat elke Vlaming nog vóór de zomer een eerste prik zal hebben gekregen, maar hij relativeert meteen. "We kunnen het niet genoeg benadrukken: Vlaanderen is en blijft afhankelijk van de vaccinleveringen om ervoor te zorgen dat de Vlaming zo snel mogelijk gevaccineerd wordt."

Begin maart worden de vaccinatiecentra opgestart. Dat zullen er 60 à 120 worden. Hoeveel exact het er zullen zijn, weten we pas vrijdag. "Vlaanderen kiest voor een vaccinatiecampagne dicht bij de mensen", zegt Vlaams minister van Volksgezondheid Wouter Beke (CD&V). "Mensen zullen maximaal 15 kilometer moeten rijden voor een prik. Iedereen zal de kans krijgen om zich snel en dichtbij te laten vaccineren."

Mensen zullen persoonlijk worden uitgenodigd per brief, per sms of per e-mail. Daarna zal u zich digitaal of telefonisch kunnen registreren. Als de voorgestelde dag niet past, zal u een ander tijdstip kunnen kiezen. Als u niet reageert op de oproep, zal het lokaal bestuur contact met u opnemen. Let wel: vaccinatie blijft altijd een vrijwillige keuze.

Voor de tweede dosis wordt dezelfde procedure gevolgd.