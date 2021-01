Eerste geval met Zuid-Afrikaanse coronavariant bevestigd in ons land net als 8 nieuwe gevallen van Britse variant

"De sluiting van de grenzen heeft belangrijke nadelen", gaat ze voort. "Je hebt mensen die aan de beide kanten van de grens wonen en werken, of mensen in co-ouderschap aan beide zijden van de grens. Grenzen sluiten is voor veel mensen erg vervelend. Dat moeten we afwegen tegen het risico dat we lopen als we ze niet sluiten."

"Er is in Europees verband besloten om grenzen niet eenzijdig te sluiten juist wegens die negatieve gevolgen voor het dagelijkse leven van veel mensen. We zullen het moeten bekijken, maar het geniet absoluut niet onze voorkeur."

Verlinden laat daarnaast de deur op een kier om al eerder een Overlegcomité bijeen te roepen dan het eerstvolgende dat op 22 januari staat gepland. "Het zou best kunnen dat we de komende dagen een zullen houden. We kunnen niet wachten op het Overlegcomité om de regels voor terugkeerders uit het Verenigd Koninkrijk en Ierland strenger te maken."