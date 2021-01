Minister Verlinden over regels tot 1 maart: "Sommigen hebben liever worstcasescenario", psycholoog: "Onbegrijpelijk"

"Ministeriële besluiten hebben altijd een einddatum nodig en in dit geval is dat 1 maart. Dat is vergelijkbaar met de ministeriële besluiten die we hebben gekend vanaf oktober met een geldigheidsduur van 6 weken", zegt minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V) in "De ochtend" op Radio 1.

Voor heel wat mensen, denk maar aan de kappers en de horeca, komt die datum echter als een mentale mokerslag. Waarom gewoon niet verlengen tot het volgende Overlegcomité op 22 januari? Verlinden: "We moeten vooruitziend zijn. Met betrekking tot de reizen en de krokusvakantie hebben we de uitdrukkelijke vraag gekregen om daar al een indicatie van te hebben, zowel van de kant van de burgers uit als van de kant van de reisbureaus. Het sluit niét uit dat er intussen bijsturingen (lees: versoepelingen OF verstrengingen, red.) komen. We hebben dat bij eerdere ministeriële besluiten ook gedaan."