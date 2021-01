Vier locaties voor vaccinatiecentra in Zuid-Limburg bekend

Voor de inwoners van Sint-Truiden, Gingelom en Nieuwerkerken wordt de Minderbroederssite in het centrum van Sint-Truiden de plek waar ze zich kunnen laten vaccineren tegen corona. De drie gemeenten horen bij de eerstelijnszone Haspengouw.



In die eerstelijnszone komt er ook een tweede vaccinatiecentrum, dat is in ontmoetingscentrum Panishof in Borgloon. Daar kunnen de inwoners van Wellen, Borgloon, Heers en Kortessem terecht. De zaal was nog beschikbaar en ligt centraal in de regio.

Voor de eerstelijnszone Zuid-Oost Limburg zijn er ook twee vaccinatiecentra. Een eerste is sporthal De Kimpel in Bilzen, vooral voor inwoners van Bilzen, Hoeselt en Riemst. De tweede plek is Welzijnscampus De Motten in Tongeren voor mensen uit Tongeren, Herstappe en Voeren, en waarschijnlijk ook een deel uit Riemst.