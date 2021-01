KLAAR: Vaccineren of niet vaccineren, dat is de vraag!

Nu de eerste vaccins toegediend worden om het coronavirus een kopje kleiner te maken, zit iedereen met heel wat vragen over de vaccinatie. En ook met heel wat twijfels. Is een vaccin wel nodig? Hoe kan je een goed vaccin zo snel ontwikkelen? Wat zijn de bijwerkingen? En als we de langetermijneffecten niet kennen, hoe weet je dan dat het veilig is?

Louise Hoedt speelt de vragen door aan Isabel Leroux-Roels. Zij is vaccinologe en diensthoofd van het Centrum voor Vaccinologie aan de UGent en UZ Gent.