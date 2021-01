"Zeker 40 doden bij Israëlische luchtaanvallen in Syrië"

In het oosten van het land werden militaire doelwitten in de stad Deir es-Zor en de grensstad Albu Kamal aangevallen, dat heeft het Syrische staatspersbureau Sana gemeld. Volgens het Syrische Observatorium voor Mensenrechten ging het om bijzonder hevige bombardementen. Onder de doden zouden negen soldaten van het Syrische regeringsleger zijn en 31 strijders van milities, onder wie aanhangers van de Libanese Hezbollah. Die is nauw met Iran verbonden en vecht in de Syrische burgeroorlog aan de zijde van de regeringstroepen. Het zou de dodelijkste aanval in tweeëneenhalf jaar zijn.