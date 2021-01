In de Patrijzenstraat in Etterbeek is vanmorgen een auto weggezakt in een zinkgat, veroorzaakt door een waterlek. De wagen stond er geparkeerd, er waren geen inzittenden. De brandweer van Brussel kwam ter plaatse om de de wagen uit het gat te halen. De straat is er afgesloten voor alle verkeer tot het lek is hersteld.