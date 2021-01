12 jobs weg bij afvalbedrijf IMOG in Harelbeke

Ze gaan bij IMOG geen pmd meer sorteren omdat FOST Plus, het bedrijf dat verantwoordelijk is voor de Belgische afvalinzameling, een beperkt aantal nieuwe sorteercentra bouwt. 2 in Vlaanderen en 3 in Wallonië. Die moeten de 9 bestaande sorteercentra vervangen. De IMOG-sorteerinstallatie in Harelbeke dateert uit 1996 en voldoet op technisch en economisch vlak niet meer. FOST Plus vraagt een capaciteit die 10 keer hoger ligt dan die van de installatie in Harelbeke.