20 jaar geleden scoorde Baha Men wereldhit: "Who let the dogs out? Onze drummer misschien? Of was het toch iemand anders?"

Het nummer "Who let the dogs out" was origineel, al kwamen daar later diverse vraagtekens achter te staan, van Anslem Douglas, uit Trinidad en Tobago, die het in 1998 onder een andere titel uitgebracht had. Via de Britse muziekproducer Jonathan King, die het nummer 'a trashy Euro-techno make-over' gegeven had, kwam het lied op de tafel van Greenberg terecht.

Eerst met de hulp van een aantal marketingbureaus, die Greenberg ingehuurd had om met het lied sportmanifestaties te animeren, en daarna dankzij de soundtrack van de bioscoopfilm "Rugrats in Paris: The Movie", die in november 2000 in de VS in wereldpremière ging, werd "Who let the dogs out" uiteindelijk wereldwijd meegebruld, van kleine fuifzalen tot gigantische sportstadions. Het nummer won in 2001 alvast een Grammy "for Best Dance Recording" en versloeg daarvoor onder meer "Let’s get loud" van Jennifer Lopez en "Blue (Da Ba Dee)" van Eiffel 65.