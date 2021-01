Wikipedia wordt 20: wie zijn de mannen en vrouwen achter de populaire online encyclopedie?

Hilke Arijs schrijft als erfgoedwerker vooral over haar eigen streek. "Als ik ga wandelen heb ik ook altijd mijn fototoestel bij om foto’s te nemen om op Wikipedia te zetten", vertelt ze. "Als er over die plaats nog geen artikel bestaat, maak ik er een aan." De meeste informatie op Wikipedia is volgens haar betrouwbaar. "Een artikel schrijven voor Wikipedia is zoals een thesis: je bronnen moeten goed en verifieerbaar zijn. Daar let de gemeenschap op. Als dat niet zo is, wordt je artikel of aanvulling geschrapt."