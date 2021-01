200 jaar oude engel gestolen uit kerk Kwaremont: “Pastoor bewaarde engel jarenlang onder zijn bed, nu zijn we hem kwijt”

De kerk van Kwaremont bij Kluisbergen is altijd open en iedereen kan er gewoon naar binnen wandelen. En nu heeft iemand dus de engel gestolen van de preekstoel. Wie dat heeft gedaan, en hoe dat kan gebeuren, is nog onduidelijk.

De houten engel is zeker 200 jaar oud, en was bevestigd aan de 18de-eeuwse preekstoel. “Onze vroegere pastoor bewaarde de engel altijd onder zijn bed”, vertelt Ronny Hillewaere, voorzitter van de kerkfabriek van de Sint-Amanduskerk. “Hij was bang dat het beeld gestolen zou worden. Het moet dus wel waardevol zijn.”

“Toen de pastoor met pensioen ging, hebben we het beeld teruggeplaatst in de kerk”, gaat Ronny verder. “Ik denk dat hij boos op mij zal zijn als ik hem vertel dat de engel is gestolen. Hij heeft er altijd zoveel zorg voor gedragen en nu zijn we hem kwijt.