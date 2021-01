Zwalm en Infrabel zoeken oplossing voor spoorwegoverwegen die moeten sluiten

Voor inwoners die na de sluiting van een overweg moeilijker naar de markt, een winkel of een bushalte geraken, zoekt Zwalm ook oplossingen. “Daarvoor nemen we de vervoersarmoede onder de loep. Want in het kader van het nieuwe decreet basismobiliteit, zijn enkele belbushaltes afgeschaft. Enkele alternatieven die we al op het oog hebben zijn deeltaxi’s en deelfietsen. Dus er beweegt wel degelijk één en ander op dat vlak in Zwalm.”

Van één overweg zal Infrabel toch moeten afblijven, zegt Moreels nog: “De overweg aan de Paddestraat is van oudsher een doorsteek in tal van wielerklassiekers. We kunnen het niet maken om daar aan één kant een doodlopende straat van te maken en onze wielerhoogdagen te verliezen. De Paddestraat loopt trouwens door tot in Zottegem, en ook met dat stadsbestuur bekijken we oplossingen.”