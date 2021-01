Alle locaties voor vaccinatiecentra in Limburg zijn bekend

Ook in MidWest-Limburg is uiteindelijk de knoop doorgehakt. In Heusden-Zolder is er gekozen voor Watt17, waar de inwoners van Heusden-Zolder en Lummen terechtkunnen. En het tweede centrum komt in de Expohallen van Houthalen-Helchteren. De inwoners van Halen kunnen zich dan weer laten vaccineren in het vaccinatiecentrum van Diest, omdat dit korter bij hun gemeente is.