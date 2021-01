Arendonk gaat luiers inzamelen voor gezinnen in armoede

"Zeker in deze coronatijden zien we ook in onze gemeente de armoede toenemen", zegt schepen voor Jeugd en Gezin Joke Segers (CD&V). "Voor jonge gezinnen doet de crisis dubbel zoveel pijn, want een baby brengt veel extra kosten mee. Vooral de aankoop van luiers is duur."

Daarom start de gemeente nu met een "pamperbank". Ouders hebben soms luiers over, omdat hun kind eruit is gegroeid of omdat het zindelijk is geworden. Die kunnen ze nu achterlaten in grote kartonnen dozen op vijf plaatsen in de gemeente: het zwembad, de bib en de kinderdag-verblijven Clara's Hofke, Dol-fijn en 't Kroontje.

"We steken de ingezamelde luiers in een nieuwe verpakking en verkopen ze daarna voor 1 euro per pakket van 25 stuks aan gezinnen die het nodig hebben. Met het geld kopen we de ontbrekende maten."