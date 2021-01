Bart De Pauw dagvaardt de VRT en wil schadevergoeding van 12 miljoen euro

De Pauw werd naar de correctionele rechtbank verwezen voor belaging en stalking met elektronische communicatiemiddelen. De tv-maker en -presentator bracht begin november 2017 zelf naar buiten dat de VRT de samenwerking met hem had stopgezet na klachten over grensoverschrijdend gedrag door verschillende vrouwen met wie hij had samengewerkt. In totaal beschuldigen dertien vrouwen De Pauw van grensoverschrijdend gedrag. Naast Cafmeyer en Naert gaat het onder meer ook om actrices Lize Ferryn en Ella-June Henrard. Vier van hen kozen ervoor om zich geen burgerlijke partij te stellen.