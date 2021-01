Bedrijf in Sint-Katelijne-Waver bedenkt tuinstoof om zijn personeel aan het werk te houden tijdens coronacrisis

Op de vraag hoe de tuinstoof er gekomen is, antwoordt Van Herck dat het eerder een toeval was. "We bleven soms wat langer buiten met de collega's omdat we minder werk hadden en zochten daarom een soort van kachel om ons te verwarmen. We zagen echter op tegen het vuil dat zo'n kachel met zich meebrengt. Zo kwamen we op het idee om de tuinstoof te ontwikkelen. Die is onderaan helemaal gesloten, brandt het hout telkens volledig op, maar wie er rond zit krijgt geen rook in het gezicht, wat bij een vuurkorf wel het geval is."