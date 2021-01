Bedrijven en handelaren azen (opnieuw) op centen van oud-mijnwerkers: "Om auto's te verkopen en beleggingen te doen"

Heel wat Limburgse mijnwerkers hebben intussen (gedeeltelijk) hun felbevochten achterstallig pensioen gekregen, en dat ontgaat ook heel wat bedrijven niet. "Verschillende organisaties belden ons al om te achterhalen welke mijnwerkers nu juist hun achterstallig pensioen kregen, en wat hun gegevens zijn", bevestigt Michel Dylst van KS Vriendenkring. "Het gaat dan vooral over de auto- en banksector. "Ze willen de mijnwerkers dus auto's verkopen en beleggingen aanpraten, maar wij zeggen volmondig "neen" tegen die vraag. De namen van die mensen doorgeven strookt niet met de GDPR-regelgeving, en die mensen moeten zelf beslissen wat ze met hun geld doen."

Het fenomeen doet denken aan de jaren tachtig en negentig, ten tijde van de mijnsluitingen in Limburg. Ook toen werden heel wat ex-mijnwerkers van alle kanten aangesproken door handelaren, die de Limburgers om de oren sloegen met promoties. "Het gebeurde toen inderdaad ook al en we konden daar weinig aan doen, maar deze keer laten we dat niet gebeuren. Ik heb al opgevangen dat een aantal mijnwerkers al een deel van hun geld heeft gekregen, en sommigen vertellen me ook wat ze daar mee gaan doen. Velen van hen gaan het aan de kinderen geven, en zo komt dat geld ook weer in de Limburgse economie terecht", vertelt Dylst.