Brandweerwagen rijdt zich vast op bospad na interventie in Balen

Gisterenavond heeft een brandweerwagen zich vastgereden in het zand na een interventie in Balen. De wagen was onderweg naar de Berglaan, waar een brand was ontstaan in een kot met een stroomgenerator op benzine. Dichtbij het kot stonden nog 2 caravans. Eén daarvan raakte beschadigd door de hitte, de andere bleef gevrijwaard.

De Berglaan in Balen ligt heel afgelegen in een bos, op een doodlopende zandweg. Na de interventie moesten de brandweerwagens achteruit de straat uitrijden. De autopomp, die zo'n 10 ton weegt, reed zich telkens vast in het mulle zand. De boswagen van de brandweer kon de autopomp na verschillende pogingen uit het zand trekken. Zo konden alle voertuigen uiteindelijk terug naar de kazerne rijden.