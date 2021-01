Brouwer van alcoholvrije bieren Force Majeure brengt drie nieuwe speciaalbieren op de markt

Het verhaal van Force Majeure begint in 2017. Genkenaar Stijn Panis offert het drinken van speciaalbier op voor een ander doel: de Ironman triatlon in Nice. “Ik moest steeds meer op mijn voeding letten en bouwde ook mijn alcoholconsumptie af", vertelt hij. "Ik ging op zoek naar alternatieven en merkte toen op dat ons land schromelijk achterop hinkt in het aanbod van alcoholvrije bieren. Er zat wat mij betreft maar één ding op: zelf een waardige vervanger brouwen.”



En zo ontstonden in 2019 de Traditional Blond en de Tripel van Force Majeure. En daarmee kwamen in België naast alcoholvrije pils ook alcoholvrije speciaalbieren op de markt. Een verdere stap is nu de samenwerking met de verdeler van trappistenbieren Weynants. Stijn Panis: "Dat zal ervoor zorgen dat ons bier nog meer mensen zal bereiken. Vanaf vandaag krijgen onze klassiekers een nieuw design en komen er een heerlijke Kriek, een Bruin bier en zelfs een Tripel Hop bij."