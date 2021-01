Brusselse Hoofdstedelijke Gewest zoekt 350 medewerkers voor vaccinatiecentra

"We gaan rekruteren via de reguliere kanalen zoals onze huisartsenrkingen, de ziekenhuizen, zelfstandige verpleegkundigen, en scholen. Voor de niet medische profielen zullen we via interimbureaus werken. Daarnaast zullen ook vrijwilligers zeker welkom zijn. Daarvoor zal ook een tool worden uitgewerkt, zodat mensen kunnen aangeven wanneer ze eventueel in het vaccinatiecentrum kunnen komen werken. We hopen nu vooral dat de derde golf niet te fel zal aantrekken. Want dat zou de druk op al die mensen fel kunnen doen toenemen. We hopen dan ook dat die derde golf onder controle blijft zodat we voldoende mensen kunnen vinden. "