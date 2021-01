Tien Brusselse vaccinatiecentra bekend 

In Het Brusselse Gewest zijn nu ook de plaatsen voor vaccineren tegen COVID-19 bekend. Er komen tien centra verspreid over de negentien Brusselse gemeenten van het hoofdstedelijke gewest. Er zijn zo'n 350 mensen nodig om die vaccinatiecentra te doen draaien.

Begin februari openen vier centra: op de Heizel en in de testcentra van Pacheco, Vorst en Schaarbeek. Daar zullen de mensen uit de eerstelijnszorg gevaccineerd worden. Begin maart volgen dan de zes overige centra. Dat zal gaan om het Parlementarium in Elsene, het Militair Hospitaal in Laken, centra in Molenbeek, Sint-Pieters-Woluwe en Anderlecht en een tiende centrum in het zuiden van het gewest.