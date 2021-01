Burgemeester en politie New York voor rechter wegens geweld tijdens BLM-betogingen

De procureur dient nu een klacht in bij de federale rechtbank van Manhattan. Ze richt daarbij haar pijlen op Dermot Shea en Terence Monahan, de twee hoofdverantwoordelijken bij de NYPD, en op de Democratische burgemeester van New York, Bill de Blasio, die de baas is van de politie in zijn stad. Volgens James hebben de drie de betrokken agenten "niet opgeleid, omkaderd of tegengehouden." Ze vraagt dan ook structurele hervormingen en de oprichting van een extern controleorgaan. De burgemeester noch de NYPD heeft tot nu toe gereageerd.