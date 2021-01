Burgemeester Kortenberg zal zelf mee haar bewoners vaccineren

Gisteravond hakte de Eerstelijnszone Leuven Zuid de knoop door. Een van de vaccincatiecentra in de regio komt in gemeenschapscentrum Colomba in Kortenberg. En daar is de burgemeester zeer tevreden over: "Als burgemeester en huisarts wou ik zo'n centrum graag binnen halen. Elke burgemeester wil natuurlijk zo'n centrum hebben, omwille van de minder mobiele mensen, de ouderen en de meest kwetsbare doelgroepen die we mogelijk zouden missen als het vaccinatiecentrum verder afgelegen is."

Om alles op tijd klaar te krijgen start Kortenberg vandaag een werkgroep op. Ook daar zal de burgemeester deel van uit maken: "Mijn 22 jaar ervaring als huisarts zal hier zeker van pas komen, want er is nog heel wat werk. Daarnaast zal ik meedraaien in de poule van huisartsen en zal ik dus ook zelf vaccineren."