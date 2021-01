Extra maatregelen in Zoo Antwerpen en Planckendael na coronabesmetting bij apen in Verenigde Staten

In Zoo Antwerpen en Planckendael zitten verschillende soorten mensapen. "In Antwerpen zijn dat gorilla's en chimpansees en in Planckendael hebben we bonobo's", vertelt Ilse Segers van Zoo Antwerpen Planckendael. Verrast door het nieuws uit de VS is ze niet: "Mensapen liggen qua DNA heel dicht bij de mens. We weten uit ervaring, dat we heel erg moeten opletten als we zelf moeten hoesten, een verkoudheid hebben of griep bijvoorbeeld. Want ze kunnen het ook krijgen."

Daarom zijn de dierenparken al lang heel erg op hun hoede: "Het hele jaar door nemen we al verhoogde hygiënische maatregelen bij de mensapen. Het gaat dan over handen wassen, handschoenen dragen, ontsmetten enzovoorts. Nu, in de winter, zorgen we er ook voor dat verzorgers van andere dieren niet in de buurt van de mensapen kunnen komen, als extra voorzorg dan."